أمانة عمان تستجيب لـ 99% من الشكاوى العام الماضي

الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة خدمة الجمهور في امانة عمّان سليمان البسطامي، إنه بلغت نسبة استجابة الامانة للشكاوى الإلكترونية الواردة من المواطنين بجميع مناطقها للعام الماضي 99 % وبما مجموعه 18514 ملاحظة وشكوى.

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وبين البسطامي أن نسبة الاستجابة تحسنت مقارنة مع العام 2020 والتي وصلت حينها 98 % مع ورود 15254 ملاحظة وشكوى.