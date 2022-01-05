أمانة عمان تستجيب لـ 99% من الشكاوى العام الماضي

الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة خدمة الجمهور في امانة عمّان سليمان البسطامي، إنه بلغت نسبة استجابة الامانة للشكاوى الإلكترونية الواردة من المواطنين بجميع مناطقها للعام الماضي 99 % وبما مجموعه 18514 ملاحظة وشكوى.
وبين البسطامي أن نسبة الاستجابة تحسنت مقارنة مع العام 2020 والتي وصلت حينها 98 % مع ورود 15254 ملاحظة وشكوى.
واشار الى انه تنوعت مواضيع الشكاوى والملاحظات بين تراكم للنفايات والنظافة العامة، ومخالفات الابنية، والشؤون الصحية العامة، والمهن وغيرها من أمور تتعلق بعمل أمانة عمان. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة