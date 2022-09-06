التنمية: ضبط 1021 متسولا في شهر آب الماضي

الوكيل الاخباري-

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عرض تقرير شهر آب الماضي، الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، لأبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها.وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، اليوم الثلاثاء، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.وبحسب التقرير، قدمت مديريات الوزارة مساعدات نقدية لـ 1474 أسرة، فيما استفادت 2156 أسرة من المساعدات العينية، وتم إجراء 8621 دراسة لمنح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و161 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج.كما تم ترخيص حضانة واحدة، وإنذار حضانتين، وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 110 طلبات، وتم استقبال 63 طلبا لصيانة مساكن، وإجراء 52 دراسة لأسر منتجة.وأشار التقرير إلى تسليم طفلين لأسر راعية بديلة، واستقبال 103 طلبات لأسر راعية بديلة، كما أجريت 40 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 35 طفلا، وتم استقبال 16 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وبلغ عدد المسنين الذين تم إلحاقهم في دور كبار السن 8.وأجريت 17 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 882 زيارة تتبعية.واستقبلت مديريات الوزارة 44 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وتم تشكيل هيئات إدارية مؤقتة لنحو 32 جمعية خيرية، فيما تقدمت 135 جمعية بطلبات للحصول على دعم، و47 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، و3 جمعيات تم إنذارها، 220 اجتماعا عقدها مدراء مديريات التنمية الاجتماعية لرؤساء الجمعيات الخيرية والهيئات العامة، و301 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و31316 مستفيدا من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 1021 متسولا، ونفذت 324 حملة، و اجرت 664 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، حيث دخل إليها 174 حدثا خلال آب الماضي، وأجرت 1641 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، قال خريس، إنه تم تسجيل 44 جمعية، وحل 19 أخرى، فيما انضمت 13 جمعية، وجرت الموافقة على 57 نظاما أساسيا معدلا للجمعيات، وتم الموافقة على 44 طلبا للحصول على التمويل الأجنبي.ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر آب الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 991 أسرة، كما استفادت 991 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و69 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و43 شخصا استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.