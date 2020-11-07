التنمية: متسولون يمتلكون مركبات فارهة وشركات خاصة

الوكيل الإخباري-

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قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن الوزارة تعاملت مع 3482 متسولا منذ بداية العام وحتى شهر تشرين الأول.وأضاف، أنه تم ضبط نحو 200 متسولا في العاصمة عمان و237 في المحافظات منذ بدء حملة مكافحة التسول في الـ 19 من تشرين الأول الماضي.وارتفع إجمالي عدد المتسولين الذين تم ضبطهم من قبل الوزارة 3919 متسولا منذ بداية العام.وأشار إلى رصد 21 مسخرا للمتسولين سيتم التعامل معهم من قبل وزارة الداخلية، حيث تم تزويدها بأسمائهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم.وبين المفلح أن أحد المتسولين الذين تم ضبطهم في الحملة يمتلك 4 مركبات (2 عمومي، 1 شحن، 1 خصوصي)، إضافة إلى سيدة دخلها الشهري 820 دينارا وتمتلك منزلا ولديها سجل تجاري لشركة خاصة.ونوه بضبط شخصين من المتسولين يدعون الإعاقة الحركية، كما تم ضبط بعض المتسولين يقومون ببيع مواد مخدرة.