السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

التنمية: متسولون يمتلكون مركبات فارهة وشركات خاصة

إثر تفشي كورونا .. رسائل حكومية للأردنيين

وفيات السبت 7/11/2020

الداخلية: الفيديوهات المتداولة قديمة

أسعار الذهب السبت 7/11/2020

ارتفاع قليل على درجات الحرارة

شاهد بالصور ... الدفاع المدني يُزيل صخرة خطرة على طريق اربد عمان

ليبيا تسجل 8 وفيات و 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصف بايدن بـ الرئيس الأمريكي المنتخب

بايدن على أعتاب البيت الأبيض




السبت، 07-11-2020 11:51 ص

التنمية: متسولون يمتلكون مركبات فارهة وشركات خاصة

6201911122919538518452


الوكيل الإخباري- قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن الوزارة تعاملت مع 3482 متسولا منذ بداية العام وحتى شهر تشرين الأول.
اضافة اعلان

وأضاف، أنه تم ضبط نحو 200 متسولا في العاصمة عمان و237 في المحافظات منذ بدء حملة مكافحة التسول في الـ 19 من تشرين الأول الماضي.

وارتفع إجمالي عدد المتسولين الذين تم ضبطهم من قبل الوزارة 3919 متسولا منذ بداية العام.

وأشار إلى رصد 21 مسخرا للمتسولين سيتم التعامل معهم من قبل وزارة الداخلية، حيث تم تزويدها بأسمائهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم.

وبين المفلح أن أحد المتسولين الذين تم ضبطهم في الحملة يمتلك 4 مركبات (2 عمومي، 1 شحن، 1 خصوصي)، إضافة إلى سيدة دخلها الشهري 820 دينارا وتمتلك منزلا ولديها سجل تجاري لشركة خاصة.

ونوه بضبط شخصين من المتسولين يدعون الإعاقة الحركية، كما تم ضبط بعض المتسولين يقومون ببيع مواد مخدرة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_c07d401b24d0205527a1e756e9c87a4d

نقابة الأطباء تحذر من هذه الشركات

اردن

إثر تفشي كورونا .. رسائل حكومية للأردنيين

f5e6a53e-0fe4-41d5-895b-f399c71fe5d2

الاستهلاكية المدنية توفر الصوبات في اسواقها

2007_0

تمديد فترة إغلاق متحف الأردن

Capital Bank and Liwwa- image

كابيتال بنك يوقع اتفاقية تعاون مع شركة لواء المتحدة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة

11

المياه تعلق استقبال المراجعين بسبب كورونا

أخبار متعلقة
102020279852123052276

العاصمة عمان تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا

77

الشواربة يتفقد جاهزية خطوط تصريف مياه الأمطار