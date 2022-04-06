التنمية: مساعدات نقدية لـ329 أسرة الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن شهر آذار الماضي، الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، اليوم الأربعاء، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.



وقدمت مديريات الوزارة مساعدات نقدية لـ 329 أسرة، فيما استفادت 1415 أسرة من المساعدات العينية، وتم إجراء 9164 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و120 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و19 دراسة لتسوية حقوق الورثة.



وبحسب التقرير، تم ترخيص 3 حضانات، واغلاق 5 حضانات وانذار 3، وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 117 طلبا، وجرى استقبال 69 طلبا لصيانة مساكن، وإجراء 17 دراسة لأسر منتجة.



واستقبلت مديريات الوزارة 23 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وتم تشكيل هيئات إدارية مؤقتة بنحو 50 جمعية خيرية، فيما تقدمت 40 جمعية بطلبات للحصول على دعم، و10 طلبات لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وانذار 39 جمعية، و211 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و32830 مستفيدا من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، قال خريس، إنه تم تسجيل 14 جمعية، وحل 6 أخرى، فيما انضمت 8 جمعيات لعضوية اتحاد، وجرت الموافقة على 35 نظاما أساسيا معدلا، وتم الموافقة على 10 طلبات للحصول على التمويل الأجنبي.

ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر آذار الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 520 أسرة، واستفادت 1257 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و100 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و39 شخصا استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.