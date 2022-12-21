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الأربعاء، 21-12-2022 10:46 م

التنمية : نسبة الفقر في الأردن "ارتفعت" لكن الطبقة السائدة هي المتوسطة

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة التنمية الاجتماعية، الأربعاء، إن نسبة الفقر في الأردن "ارتفعت" لكن الطبقة السائدة هي المتوسطة في المملكة، استنادا إلى إحصائيات "دخل الأسرة وعدد أفرادها".

وأوضح الأمين العام للوزارة، برق الضمور، لقناة المملكة، أن "الأغلب في الأردن" هم من الطبقة المتوسطة "بحسابات دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة والمؤشرات الثانية".

"لا شك أن نسبة الفقر ارتفعت لا ننكرها، لكن لا زال يوجد طبقة متوسطة بالتأكيد"، بحسب الضمور. من دون أن يعطي تفاصيل.

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