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الخميس، 24-11-2022 04:06 م

بدء تنفيذ مشروع بناء وتعافي النساء اقتصاديا ونفسيا

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الوكيل الإخباري - بدأت وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تنفيذ "مشروع تعافي النساء في الأردن"، والذي يقدم دورات تمكين وتوعية للإناث ومن عدة فئات مستضعفة في 3 محافظات.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، يتكون المشروع الذي جاء بمنحة من مؤسسة فورد من 3 ركائز، ويستهدف تدريب وتمكين السيدات في دور المعنفات، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وتأسيس حضانات منزلية، وتنفيذ مشاريع تصب في الاقتصاد الأخضر، حيث يتوقع أن يصل عدد المستفيدات من المشروع أكثر من 350 سيدة أردنية.


وتتناول الجلسات التدريبية، التوعية النفسية، والتدريبات المهنية، وتوفير فرص عمل لتمكين السيدات ضمن إطار عمل زمني محدد ما يضمن تحقيق نتائج وأثر إيجابي على المستفيدات والمجتمع.


ولفت البيان إلى أن وزارة التنمية والهيئة الخيرية الهاشمية سيقومان بتنفيذ المشروع لخبرتهما في تنفيذ المشاريع والمتابعة والتقييم، وضمان أفضل النتائج، إضافة إلى سهولة الوصول إلى دور المعنفات وتقديم الخدمات فيها بشكل أفضل، فضلا عن خبرة وزارة التنمية الطويلة في تأسيس الحضانات وضمان اتباعها للتعليمات والقوانين.

 




 

 


 

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