الإثنين 12-12-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 12-12-2022 09:25 ص

وزارات تدعو مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

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الوكيل الإخباري - رصد - دعت كل من وزارة التنمية الاجتماعية و وزارة العدل و والصناعة والتجارة عدد من المرشحين لمراجعتها لغايات استكمال إجراءات التعيين. 

وقالت وزارة العدل في إعلانها، إن على المرشحين التالي أسماؤهم مراجعة الوزارة اعتباراً من اليوم الاثنين ولغاية يوم الأربعاء 21/12/2022، فيما دعت وزارة الصناعة والتجارة المرشحين المرفق أسماؤهم في الإعلان التالي مراجعتها خلال 10 أيام اعتباراً من اليوم. 

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية إن على المرشحين في المحافظات المرفق أسماؤهم في الإعلان مراجعة الوزارة خلال 10 أيام اعتباراً من تاريخ اليوم لاستكمال إجراءات التعيين. 


وتالياً إعلان الوزارات:

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