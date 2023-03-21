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الثلاثاء، 21-03-2023 12:42 م

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة

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الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الثلاثاء، وثيقة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخامسة والخمسين، تضمنت خبرا نشر في افتتاحية جريدة الدفاع الصادرة يوم الجمعة 22 آذار عام 1968.

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وتحدث الخبر، الذي جاء تحت عنوان "معارك ضارية بالسلاح الأبيض"، عن أعنف قتال جرى منذ حزيران على جبهة طولها 50 ميلا وأعداد القتلى والجرحى من الجيش الإسرائيلي الذين بلغوا 200 قتيل والمئات من الجرحى، وإسقاط الجيش الأردني 5 طائرات إسرائيلية، بالإضافة إلى 45 دبابة، و25 عربة مجنزرة و27 آلية مختلفة أخرى.


كما حمل الخبر حسب بيان المركز، موعد انتهاء المعركة وتطهير الأرض من فلول العدو في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 21 آذار عام 1968؛ حيث استمرت المعركة 15 ساعة، خاضت القوات المسلحة في أثنائها معارك ضارية على العدو، مبدية من دروب الشجاعة ما يستحق التقدير والإعجاب.

 

 


 




 

 


 

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