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الثلاثاء، 21-03-2023 11:34 ص

الخصاونة: نستذكر اليوم نصرنا الذي سطره الجيش العربي على الحقد والعدوان

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الوكيل الإخباري - استذكر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ذكرى معركة الكرامة الخالدة التي تصادف اليوم الثلاثاء الموافق 2023/3/21.

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وقال الخصاونة في تغريدة له على "تويتر": "في ذكرى معركة الكرامة الخالدة، نستذكر بفخر النَّصر المُبين الذي سطَّره جيشنا العربي المصطفوي على الحقد والعدوان، وندعو بالرَّحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، ونمضي خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ووليِّ عهده الأمين، بثبات وعزيمة واعتزاز".

 

وأضاف في تغريدة أخرى: "وبالتَّزامن مع ذكرى نصرِ الكرامة الخالد، نُزجي للأمَّهات الأردنيَّات، أيقونة الكرامة والإنجاز، أجمل التَّهاني والتَّبريكات في عيدهنَّ، وكلُّ عام والجميع بألف خير".

 



 




 

 


 

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