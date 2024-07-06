التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى وفاة الملك طلال بن عبدالله

الوكيل الاخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة تاريخية بمناسبة حلول ذكرى وفاة الملك طلال بن عبدالله، الموافق يوم غد، السابع من تموز، وتتضمن بيان شكر صدر عن الديوان الملكي الهاشمي بتاريخ 16 آب 1972 بأمر من جلالة الملك الحسين بن طلال، يعبر فيه عن تقديره العميق لمشاعر الشعب الأردني النبيلة والعواطف الصادقة التي أبدوها إثر وفاة الملك طلال.

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وأوضح المركز في بيان اليوم السبت، أن هذه الوثيقة تأتي لتسلط الضوء على الحزن العميق الذي عصف بالوطن في الضفتين بمناسبة وفاة الملك طلال، الذي ترك إرثا طيبا خلال فترة حكمه .