التوثيق الملكي يعرض وثيقة للذكرى 51 لوفاة الملك طلال بن عبد الله

الوكيل الاخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة للذكرى 51 لوفاة جلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه، كتبها الملك الحسين بن طلال يعزي فيها عمه الأمير نايف بن عبدالله بوفاة شقيقه.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الجمعة، أن الوثيقة المؤرخة في يوم السبت 8 من تموز من عام 1972 تُظهر نص عزاء وإخطارٍ بالوفاة، وَجَّهَهُ جلالةُ الملكِ الحُسَينِ بنِ طلالٍ إلى صاحب السُّمُوِّ الملكيِّ الأميرِ نايف بنِ عبدِالله يُعلِمُهُ فيها بوفاة الراحل الملك طلال، مُعَبِّرًا له عن تعازيه القلبيَّة، وسائلًا اللهَ أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.