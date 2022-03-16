التوسع في قاعدة المشمولين بالتأمين الصحي يدخل حيز التنفيذ غدا

الوكيل الاخباري - يدخل النظام المعدل للتأمين الصحي حيز التنفيذ يوم غد الخميس، بعد مرور 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، إذ أقر مجلس الوزراء تعديلات على النظام تهدف إلى التوسع في قاعدة المشمولين، وتحقيق العدالة والمساواة بين المنتفعين، وذلك في ضوء التوسع في قاعدة المؤمنين صحيا في المملكة.



وقال مدير إدارة التأمين الصحي المدني الدكتور نائل العدوان في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن على المشمولين الجدد مراجعة إدارة التأمين الصحي وإصدار البطاقة بدءا من يوم غد الخميس، وذلك حسب النظام المعدل. وبين أن النظام المعدل يتضمن تعديلات تتعلق بالمنتفعين الزامياً، منها استمرار انتفاع الأبناء الذكور الذين أتموا 18 عاما من عمرهم، واستمرار انتفاع الأبناء الذكور والإناث الذين أتموا 25 من العمر، مقابل دفع المشترك بدلا مقداره 60 دينارا سنويا، إذا كان الأبن غير عامل، و120 دينارا إذا كان الأبن عاملا.

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