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الثلاثاء، 08-03-2022 04:58 م

سقوف سعرية للزيوت النباتية - اسعار

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الوكيل الاخباري - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تحديد سقوفا سعرية للزيوت النباتية اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

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وجاء القرار في ضوء اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع القطاعين التجاري والصناعي بهدف التباحث حول الارتفاع العالمي لأسعار الزيوت النباتية وضمان استقرار الأسعار محليا.


كما أن القرار جاء بالتنسيق والتشاركية مع مستوردي ومنتجي الزيوت النباتية ومبادرتهم للبيع بالكلف هذه الفترة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.


وبموجب القرار لا يسمح بتجاوز السقوف السعرية المحددة وإمكانية البيع بأقل منها للإبقاء على المنافسة داخل السوق. ويستمر العمل بالقرار لمدة أسبوعين حيث سيعاد النظر به بعد ذلك وسيتم تكثيف الرقابة لمتابعة الالتزام به وتؤكد الوزارة وفرة المخزون من هذه المادة الأساسية.


وفي ضوء القرار تحدد أسعار الزيوت واصل المستهلك اعتبارا من يوم غد الأربعاء وحسب حجم العبوة المبين ادناه:





 




 

 


 

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