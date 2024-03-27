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الأربعاء، 27-03-2024 08:49 م

"الثقافة" تطلق أمسياتها الرمضانية غدا الخميس

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الوكيل الإخباري - تطلق وزارة الثقافة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس، عددًا من أمسياتها الرمضانيّة في عمّان والمحافظات، عقب فترة الإفطار من أيّام الخميس والجمعة والسبت من الشهر الفضيل.

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ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، يشتمل البرنامج على فقرات من الإنشاد الديني والابتهالات التي تقدمها عدد من فرق الإنشاد المحلية، ومعارض للكتاب يضم أبرز إصدارات الوزارة.


كما يشتمل البرنامج على مسابقات ثقافية متنوعة، وعروض مسرحيّة، ومعارض صناعات إبداعيّة، وكرنفالات للطفل.


وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، في البيان إنّ الفعاليات جاءت ضمن برنامج توعوي هادف، يتوخى العائلة الأردنية ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال وتقديم ما هو مفيد ومسلٍّ لهم في فقرات الحكواتي، والمسحراتي،
وأشارت النجار إلى العروض المسرحية الموجهة للأسرة، بالإضافة إلى عرض أبرز منشورات وزارة الثقافة، واشتمال الأمسيات على عدد من القراءات الشعرية، وفقرات الضيافة الأردنية.


ولفتت إلى أن برنامج الأمسيات يشتمل على ورشات متخصصة للطفل في صناعة الدمى والفنون التشكيلية والألعاب الشعبية والتراثيّة، والعروض التفاعليّة، والصناعات الثقافية والإبداعية.


وقالت إنّ الأمسيات الرمضانيّة ستتخللها كذلك عروض أفلام وثائقيّة؛ احتفاءً بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.


وأكّدت النجار أهميّة الفقرات الشائقة التي تقدّم المعلومة الثقافية وتضع العائلة الأردنية في أجواء الشهر الفضيل، بالتعاون مع نخبة من المنشدين والفنانين الأردنيين في المحافظات والمتخصصين بثقافة وإبداع الطفل، ما يجعل من ليالي رمضان مساحةً للإبداع والتفاعل.


من جهتها، قالت مشرفة برنامج "أمسيات رمضان" مساعد الأمين العام مديرة ثقافة الكرك، عروبة الشمايلة، إنّ الفعاليات تتسم بالأجواء العائلية الهادفة والبعيدة عن الصخب والتركيز على الجانب الفلكلوري والتراثي وإمتاع الطفل، مشيرة إلى أن الفعاليات ستقدم في المراكز الثقافية في العاصمة والمحافظات وقاعات البلديات والمعلمين والساحات العامة والأسواق، كما تحتضن ألوية الثقافة الأردنية لهذا العام عددًا من هذه الفعاليات.

 




 

 


 

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