انطلاق أعمال مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في عمّان غدا

الوكيل الإخباري - تنطلق في العاصمة عمّان غدا الاثنين، أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، الذي يشهد مشاركة دولية كبيرة والتي تستمر لمدة يومين.

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ويشارك في المؤتمر وزراء وقادة من جميع أنحاء المنطقة لوضع إطار لاتفاق إقليمي بشأن المستقبل والعمل المشترك لتحقيق نظم أغذية زراعية مستدامة محددة الأهداف ولضمان الأمن الغذائي لملايين السكان في المنطقة.



وسيبحث المؤتمر في يومه الأول، في قضايا ومسائل عدة خلال موائد مستديرة، منها تمكين التحول الريفي الشامل والمستدام في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تسريع التحول نحو الأسواق والتجارة والاستهلاك المستدام، إضافة إلى التحول نحو نظم غذائية زراعية تتسم بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ، كما يشهد انطلاق "المنتدى الإقليمي للاستثمار يداً بيد".



فيما يشهد اليوم الثاني من المؤتمر؛ قضايا مهمة منها "التحرك الاستباقي لمعالجة آثار الأزمات المتفاقمة، محركات الرؤى المستقبلية والمحفزات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، العلوم والابتكار والرقمنة لتسريع عملية التحول في أنظمة الأغذية الزراعية، إضافة إلى مناقشة تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نمواً (LDCs) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDCs)".



كما يشهد أيضا؛ استعراض مبادرات رائدة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنتدى الإقليمي للاستثمار يداً بيد في يومه الثاني.



ويختتم المؤتمر الإقليمي أعماله، باعتماد الإعلان الوزاري، واعتماد تقرير المؤتمر الإقليمي، وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى.