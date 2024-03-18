الشواربة يكشف مبررات تعديل قانون أمانة عمّان

الوكيل الإخباري - أكد أمين عمّان يوسف الشواربة أن مبررات مشروع القانون المعدل لقانون أمانة عمّان الكبرى لسنة 2024 والأسباب الموجبة له جاءت لغايات إصدار نظام التخطيط والتنظيم للعاصمة الوارد في نص المادة 32 حاليا.

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وقال الشواربة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن القانون الحالي وهو قانون تنظيم المدن والقرى المؤقت لسنة 1966 هو قانون تنظيم وإجراءات وليس قانون تخطيط وكان لا بد من وجود منظومة تخطيط.

وأضاف أن هناك حاجة لتخطيط مدينة عمّان وكافة بلديات المملكة مثلها مثل باقي المدن في العالم.

وكان شرع مجلس النواب اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمّان الكبرى لسنة 2024 (مع إعطائه صفة الاستعجال).

ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، وربط توسعها بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير وغيرها من الإجراءات؛ بهدف تسهيلها وتطويرها.



