وزير التربية يبحث مع السفير البريطاني علاقات التعاون في المجالات التعليمية

الوكيل الإخباري - بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، والسفير البريطاني في عمان "فيليب هول"، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة التعليمية منها.

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وعرض الدكتور محافظة، بحضور مدير المجلس الثقافي البريطاني "اليكس لامبرت" ومسؤولة التعليم في السفارة "كاثرين هوجيجو" ومديرة البرامج "ريهام بكير"، عددًا من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة، لا سيما المتعلقة بالتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مبينًا أن الوزارة تنفذ خطة علاجية لتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة نتيجة الجائحة.



كما عرض لخطة إصلاح التعليم الثانوي بمساريه الأكاديمي والمهني، وتطوير امتحان الثانوية العامة الذي سيعقد على سنتين، وتطوير المناهج وتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة.



ولفت إلى الخدمات التعليمية التي يقدمها الأردن للطلبة من أبناء اللاجئين على أراضيه من مختلف الجنسيات، مؤكدا أن الأردن يتحمل أعباء كبيرة وضغطًا كبيرًا على البنى التحتية في هذا المجال نيابة عن المجتمع الدولي.



وبين أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لرفع نسبة التحاق الطلبة من هذه الفئة في المدارس وتقديم الخدمات التعليمية وبما يتناسب وطبيعة إعاقاتهم.



كما أشار إلى البرامج التعليمية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، مشيداً بعمق العلاقة التشاركية التي تربط البلدين الصديقين، آملاً استمرار الدعم والتعاون فيما بينهما.



من جانبه، أشاد السفير هول، بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مبديًا استعداد الحكومة البريطانية لدعم الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية.



وسلم السفير البريطاني، الدكتور محافظة، دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر التعليم الدولي الذي سيعقد في لندن خلال شهر أيار المقبل.