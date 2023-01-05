الجالية الأردنية في الإمارات تنعى الدكتور عليوات والصيدلاني جاد الله

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

توفي المواطن الأردني الدكتور نضال عليوات "أبو حمزة " أمس الأربعاء في الإمارات بعد صراع مع المرض والذي عمل اختصاصي مختبر بإحدى المدارس في أبو ظبي وفق أقربائه .

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وأضاف أحد اقربائه بحسب رصد "الوكيل الاخباري" أن جثمان الدكتور عليوات وصل إلى الأردن يوم أمس وسيتم الدفن بعد صلاة ظهر يوم غد الجمعة في مسجد سليمان حرب بالمنارة.



كما توفي الشاب الاردني الصيدلاني رامي عبد القادر جاد الله يوم الأحد الماضي في الإمارات إثر نوبة قلبية مفاجئة.



وأكدوا أنه تم إقامة صلاة الجنازة في مسجد مقبرة القوز - في دبي - الإمارات العربية المتحدة أمس الأربعاء .



ونعت الجالية الاردنية في دولة الامارات عبر صفحات الفيسبوك الدكتور نضال عليوات والصيدلاني رامي عبد القادر جاد الله الذين وافتهم المنية في دولة الامارات الشقيقة داعين الله ان يتغمدهما بواسع رحمته.