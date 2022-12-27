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الثلاثاء، 27-12-2022 03:50 م

الأمير الحسين يلتقي الشيخ خالد بن محمد بن زايد في أبو ظبي

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الوكيل الإخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة أبو ظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي.

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وتم التأكيد، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص على توطيدها.


ولفت سمو ولي العهد إلى أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية.


وحضر اللقاء السفير الأردني في أبو ظبي نصار الحباشنة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.


كما حضره عن الجانب الإماراتي رئيس ديوان المحاسبة حميد أبو شبص، وقائد القوات البرية اللواء الركن سعيد راشد الشحي، وعدد من المسؤولين.


واختتم سمو ولي العهد زيارته إلى العاصمة أبو ظبي.

 




 

 


 

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