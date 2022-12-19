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الإثنين، 19-12-2022 09:04 م

الإمارات : نجدد الوقوف مع الأردن قلبا وقالبا ضد قوى الشر

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الوكيل الاخباري - أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الأردن نجح بفضل حكمة قيادته وتلاحم مجتمعه ودعم أشقائه في شق مسار الاستقرار والتنمية.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «فرض القدر والموقع على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومنذ تأسيسها، مواجهة التحديات وتطويعها، ونجحت بفضل حكمة قيادتها وتلاحم مجتمعها ودعم أشقائها في شق مسار الاستقرار والتنمية، واليوم نجدد الوقوف مع الاردن الشقيق قلبا وقالبا ضد قوى الشر والفوضى والارهاب».

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