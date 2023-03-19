الجالية الكازاخستانية في الأردن تشارك بالانتخابات النيابية والبلدية لبلادها

الوكيل الاخباري - شارك أبناء الجالية الكازاخستانية في الأردن اليوم الأحد في انتخابات مجلس النواب والبلديات التي تجريها كازاخستان.



وفتحت السفارة الكازاخستانية في عمان مركز اقتراع بدأ باستقبال الناخبين منذ الساعة السابعة صباحا.



وقالت السفارة في بيان صحفي "على الرغم من أن يوم الأحد هو يوم عمل في الأردن إلا إن الإقبال كان ملحوظا حيث سمح لجميع مواطني كازاخستان المقيمين بشكل دائم أو مؤقت في الأردن، والذين لديهم جوازات سفر وبطاقات هوية سارية بالتصويت.

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