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الأحد، 09-07-2023 02:35 م

الجامعة الأردنية تبدأ بروفات حفلات تخريج فوجها الثامن والخمسين

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الوكيل الإخباري- بدأت اليوم الأحد في الجامعة الأردنية "بروفات" حفل تخريج الفوج الثامن والخمسين من طلبتها في ستاد الجامعة، والتي تستمر حتى يوم الخميس من الأسبوع الجاري.

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وبهذه المناسبة، تزفُّ الجامعة الأردنية التهاني لجميع الطلبة الخريجين وأسرهم للوصول إلى هذه اللحظة المميزة، متمنية أن يلقى الطلبة مستقبلًا مشرقًا.


وستبدأ احتفالات الجامعة مساء يوم الجمعة المقبل 14/7/2023، وذلك بتخريج الفوج الثامن والخمسين من طلبتها في كافة كليات الجامعة ومن مختلف تخصصات وبرامج مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، لتستمر حتى الثاني والعشرين من تموز الجاري، وذلك بتخريج كلية الآداب وكلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، تليهما كلية العلوم التربوية، تليها كليات العلوم وعلوم الرياضة والآثار والسياحة، تليها كليات الأعمال والحقوق ومركز دراسات المرأة، تليها كليتا الشريعة والزراعة، تليهما كليتا الهندسة والأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية، تليهما كليتا الفنون والتصميم واللغات الأجنبية، تليهما كليات التمريض والصيدلة وعلوم التأهيل، ثم أخيرا كليتا الطب وطب الأسنان، إلى جانب تكريم الطلبة الأوائل.

 


هذا وقامت وحدة القبول والتسجيل بإرسال رسالة نصية للطلبة (خريجي البكالوريوس ضمن الفوج 58 والمتوقع تخرجهم عند نهاية الفصل الصيفي للعام الدراسي 2022/2023)، تضمنت رقم اصطفاف الطالب لحضور بروفات التخريج، وذلك على أرقام الهواتف المخزنة لدى الوحدة، على أن تصل هذه الرسالة صباح يوم البروفة المحدد لكل كلية.


واستكملت الجامعة كافة الترتيبات والتحضيرات اللازمة لحفلات التخريج التي ستقام على مدار تسعة أيام على ستاد الجامعة بطريقة تسهم في إخراجها بصورة حضارية تماما كسابقاتها في السنوات الماضية، وذلك بمتابعة من اللجنة العليا للتخريج. 


وفي هذا الصدد، يُشار إلى أن وقائع حفل التخريج ستُنقل ببث حي ومباشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة الأردنية، وعلى أثير إذاعة الجامعة الأردنية على التردد (94.9).


كما ستُنشر مجموعة من صور الخريجين في الحفلات، عند التقاطها، مباشرة على صفحات الجامعة

 




 

 


 

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