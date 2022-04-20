الجامعة الأردنية تطلق مشروع "ركن الطالب" الخيري

الوكيل الإخباري - أطلق مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة الأردنية، مشروعه الخيري "ركن الطالب"، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بهدف خدمة الطلبة.

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وقالت مدير المركز الدكتورة جمانة الزعبي، إن المشروع يهدف إلى تعزيز دور الجامعة في تقديم الدعم لطلبتها من ذوي الدخل المحدود، عبر تأمين احتياجاتهم من الملابس مجانا بصورة دورية على مدار سنواتهم الجامعية، وبما يسهم في التخفيف من أعباء الحياة على ذويهم.



ولفتت إلى أن المشروع يعمل على تعزيز الشراكات المجتمعية مع مؤسسات القطاعات العام والخاص والتطوعي.



وأعد المركز، نظاما محوسبا يمكن التسجيل عليه للاستفادة من هذه الخدمة، للحفاظ على خصوصية الطلبة وإيصال الخدمة لمستحقيها.



ويسعى المركز عبر حملات منظمة لهذه الغاية، إلى جمع التبرعات من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، لدعم الفكرة وتقوية فرص التآخي والتكافل بين أفراد الجامعة.



ويشمل "ركن الطالب" ملابس جرى توفيرها بناء على شراكات عميقة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.