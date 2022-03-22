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الثلاثاء، 22-03-2022 12:01 م

البلبيسي: ندرس فتح مراكز تطعيم كورونا بعد الإفطار في رمضان

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الوكيل الإخباري – كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي عن دراسة إمكانية فتح مراكز التطعيم بعد فترة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يتم دراسة هذا الأمر لتشجيع المواطنين على اللقاح المضاد للفيروس وخاصة بعد فترة الإفطار.


وأشار البلبيسي إلى أن انخفاض أعداد الفحوصات يعود إلى انخفاض حدة انتشار الموجة الحالية من الفيروس وضعف إقبال المواطنين على إجراء الفحوصات.


وكان البلبيسي قال في تصريحات الأحد الماضي، إن الأسبوع الوبائي رقم 11 والممتد خلال الفترة من 12 إلى 18 آذار، سجل 9135 حالة، مقارنة مع 25502 حالة للأسبوع الوبائي رقم 10 وبانخفاض حوالي 64%.


وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 44 وفاة و9135 إصابة الاسبوع الماضي فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 12%

 




 

 


 

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