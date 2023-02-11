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السبت، 11-02-2023 06:33 م

الجامعة الأردنية تمدد تقديم طلبات الموازي

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الوكيل الاخباري - أعلنت الجامعة الأردنية عن تمديد تقديم طلبات الموازي لتخصصاتها للفصل الثاني 2022-2023، حتى الساعة العاشرة من مساء يوم غد الأحد.

وبينت الجامعة عبر إدراج لها عبر صفحتها على فيسبوك أن التمديد يشمل البرنامج الموازي والبرنامج التنافسي والموازي لأبناء أعضاء هيئة التدريس وأبناء العاملين في الجامعة والبرنامج التنافسي والموازي لتخصصات كلية الفنون والتصميم.

وقالت إن دفع رسوم الطلب يجب أن يكون قبل الساعة 2 من ظهر يوم بعد غد الإثنين، وبغير ذلك يعتبر الطلب لاغيا، ولن يسمح لأي طالب بعد هذا التاريخ بتقديم أي طلب حتى لو لم يحالفه الحظ بالقبول من خلال القبول الموحد.

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