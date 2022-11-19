الجامعة الهاشمية: العلوم الصيدلانية تعقد فعالية بمناسبة الاسبوع العالمي للريادة

الوكيل الاخباري- أقامت كلية العلوم الصيدلانية في الجامعة الهاشمية فعالية لطلبة الصيدلة بمناسبة الاسبوع العالمي للريادة لعام 2022 والذي ينظمه مركز الملكة رانيا للريادة في كل عام حيث يعتبر حدث عالمي لتسليط الضوء على ريادة الأعمال وتحفيز روح الريادة لدى الشباب وذلك بالتعاون مع المركز الريادي لإدارة الرعاية العلاجية في الجامعة الهاشمية ومركز تطوير الاعمال بالشراكة مع مركز الملكة رانيا للريادة.

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حيث قدمت السيدة تالا الخواجا تعريفا عن مركز تطوير الاعمال ببرامجه و مبادراته، لحقها محاضرة بعنوان انشاء الافكار الريادية والمتخصصة قدمها ريادي الاعمال السيد حمزة التميمي الذي تطرق الى تعاريف مفهوم الريادة و سمات الريادي الناجح و عرض لخطة عمل ريادية متخصصة.و تحدث للطلبة عن تجربته الخاصة كرجل اعمال وصاحب مشروع ريادي.

و قدم الدكتور مهند عودة رئيس المركز الريادي لادارة الرعاية العلاجية عرضا للنموذج الذي يتبعه المركز في الجامعة الهاشمية و نتائج البحث المنشور الذي يقدم تحليلا و حلولا للفجوة بين ريادة الاعمال و واقع ممارسة الاعمال في القطاع الصيدلاني.



حضر الفعالية عدد من اعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الكلية وفي نهاية الفعالية كرّمت عميدة الكلية أ.د سجى حامد عددا من الطلبة الذين اجتازو بنجاح كورس الكتابه العلمية باللغة الانجليزية الذي تطلقه جامعة ستانفورد العالمي.

