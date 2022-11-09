الأربعاء 09-11-2022
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الأربعاء، 09-11-2022 01:21 م

ترقيات أكاديمية في الجامعة الهاشمية- أسماء

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الوكيل الإخباري- قَرَّرَ مجلسُ عمداء الجامعة الهاشمية، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء 9-11-2022 برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فواز العبد الحق الزبون، ترقية كل من:

-  الدكتور صلاح الدين طعامنه من قسم علم الحاسوب وتطبيقاته في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات إلى رتبة أستاذ مشارك، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من University of Houston, USA، عام 2017.

-  الدكتور مراد بني هاني من قسم الجراحة العامة والمسالك البولية والتخدير في كلية الطب البشري إلى رتبة أستاذ مشارك، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من University of Milan, Italy، عام 2014.

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- والدكتور سعود السعدي من قسم الرياضيات في كلية العلوم إلى رتبة أستاذ مشارك، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنية، عام 2012.

 




 

 


 

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