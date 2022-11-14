اعلان هام من الجامعة الهاشمية- أسماء

الوكيل الاخباري- تدعو الجامعة الهاشمية المبتعثين من وزارة التربية والتعليم لدراسة " الدبلوم العالي لإعداد المعلّمين" لمراجعة قسم المناهج والتدريس بكلية العلوم التربوية (في مبنى الحارث الرابع طـــ (3)).
مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية الآتية:
1. صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة (التوجيهي).
2. صورة مصدقة عن مصدقة البكالوريوس.
3. صورة مصدقة عن كشف علامات البكالوريوس.
4. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية.
5. صورة شخصية.
وتاليًا أسماء المبتعثين:
1. أسماء فضل جميل كليب
2. أماني فليح سليمان الخريشا
3. سلسبيل علي ابراهيم الجبر
4. احمد عايش محمد الخضير
5. لينا عيسى عبد اللطيف ابوالهيجاء
6. غاده عبدالرؤوف علي أبوليل
7. وفاء حامد حسن حمد
8. مهيب هيثم صبحي أبوعيشه
9. مناهل حسين أمين أبوخليفه
10. منار بسام صلاح الدين صلاح الدين
11. سماح عاطف فتحي حسن
12. نانسي عوني سعيد الربضي
13. مصعب محمد عبدالله ربابعه
14. يزن خالد محمد الغويري
15. إيهاب احمد محمد الزواهره
16. تمام محمد عوده القلاب
17. غدير عبدالكريم احمد الجناده
18. سفيان إبراهيم علي عليمات
19. راشد محمود حسين العموش
20. قصي خالد زيد مصطفى
21. محمد احمد صالح المغير
22. حمزه عارف فاروق الفرجاني
23. براءه محمد عمر احمد الدلابيح
24. فخر محمد سليمان المساعيد
25. اشتياق مبارك سميحان العثمان
26. حسان حسين طلب النويري
27. عبدالله علي قاسم السرور
28. أحمد محمود فهد أبوحمور
29. غسان محمد علي مساعده
30. معاذ احمد ظاهر قيشاوي
31. سناء محمد علي فارس سالم
32. رزان محمد عبدالمجيد شحرورى
33. اسمي غازي احمد الزعبي
34. فريال احميد ابنيه العبيد
35. أنسام عبد الله حسن رمضان
36. جعفر عطا الله محمد العويدات
37. عبد القادر بكر عبد القادر السلع
38. احمد نزار صالح الفقهاء
39. عبدالله عقله عقاب الحراحشه
40. عامر احمد مروح العظامات
41. عوض زعل طرودي هلال
42. رحمه عبد الكريم حسين جراروه
43. أحمد خلف حمود أسميران
44. رياض حسين علي السرحان
45. محمد لافي عواد الشرعه
46. نورا سالم عبد الله الخصبه.