الخارجية لـ الوكيل : استجواب طلبة أردنيين لاعتقال مُزوّر 'PCR' في تركيا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، السفير ضيف الله الفايز ، أن مشكلة تزوير فحوصات كورونا متواجدة في عدد من الدول .

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ولفت الفايز ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم التعميم في وقت سابق ، بالتعاون مع مركز الأمن وإدارة الأزمات ، بالتعاون مع السفارة الأردنية في أنقرة ، لاعتماد مجموعة من المختبرات الخاصة بالفحص في تركيا، وكذلك التعميم على شركات الطيران، تحسّبا من الإرباك .

جاء ذلك متابعةً لشكوى مواطن عبر "برنامج الوكيل" ، حيث لفت مواطن أن ابنه ومجموعة من الطلاب ، تفاجؤوا بفحص كورونا "مزيّف " في مطار تركيا من قبل إحدى الشركات (انقر هنا).

ولفت الفايز ، أن طلبة أردنيين تم استجوابهم في مطار تركيا ، بعد التأكّد من أن "فحص كورونا" مزوّر ، حيث يتم ملاحقة مندوب الشركة .

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الطلبة ، من أجل إجراء فحص كورونا ، من أجل العودة إلى المملكة .

ووجّه رسالة إلى الجاليات الأردنية ، مفادها التحقّق من أسماء الشركات المعتمدة من قبل شركات الطيران ، لغايات الفحص ، تجنّبا للمساءلة القانونية ، والإرباك.