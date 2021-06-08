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الثلاثاء، 08-06-2021 11:52 ص

تعميم لاعتماد مختبرات فحص معينة

الخارجية لـ الوكيل : استجواب طلبة أردنيين لاعتقال مُزوّر 'PCR' في تركيا

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وزارة الخارجية وشؤون المغتربين


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، السفير ضيف الله الفايز ، أن مشكلة تزوير فحوصات كورونا متواجدة في عدد من الدول .

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ولفت الفايز ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم التعميم في وقت سابق ، بالتعاون مع مركز الأمن وإدارة الأزمات ، بالتعاون مع السفارة الأردنية في أنقرة ، لاعتماد مجموعة من المختبرات الخاصة بالفحص في تركيا، وكذلك التعميم على شركات الطيران، تحسّبا من الإرباك .

 

جاء ذلك متابعةً لشكوى مواطن عبر "برنامج الوكيل" ، حيث لفت مواطن أن ابنه ومجموعة من الطلاب ، تفاجؤوا بفحص كورونا "مزيّف " في مطار تركيا من قبل إحدى الشركات  (انقر هنا).

 

ولفت الفايز ، أن طلبة أردنيين تم استجوابهم في مطار تركيا ، بعد التأكّد من أن "فحص كورونا" مزوّر ، حيث يتم ملاحقة مندوب الشركة .

 

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الطلبة ، من أجل إجراء فحص كورونا ، من أجل العودة إلى المملكة .

 

ووجّه رسالة إلى الجاليات الأردنية ، مفادها التحقّق من أسماء الشركات المعتمدة من قبل شركات الطيران ، لغايات الفحص ، تجنّبا للمساءلة القانونية ، والإرباك.

 

 

 




 

 


 

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