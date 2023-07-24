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الإثنين، 24-07-2023 04:47 م

الجامعة الهاشمية ومنظمة مكافحة الاتجار بالبشر تبحثان التعاون المشترك

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الوكيل الإخباري- بحثت الجامعة الهاشمية ومنظمة مكافحة الاتجار بالبشر الأميركية، اليوم الاثنين، سبل التعاون المشترك، من خلال كلية الملكة رانيا للطفولة، لنشر الوعي بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الأطفال من الابتزاز الجنسي وجرائم الاستغلال الإلكتروني.

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وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور وصفي الروابدة، أهمية إعداد برامج التدريب والتأهيل المشتركة، وتطوير الخطط الدراسية لشمول مفاهيم الاتجار بالبشر، سيما الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأحداث وذوي الإعاقة والنساء، وتطوير برامج الحماية لهم.


من جهته، قال عميد كلية الملكة رانيا للطفولة الدكتور نجاتي بني يونس، إن الجامعة تتطلع إلى تعاون مثمر ودائم مع الشركاء المحليين والدوليين، إذ تسعى لتوقيع مذكرة تفاهم تؤطر العمل المشترك وتنعكس إيجابا على طلبة وخريجي الكلية، خاصة تأهيل الطلبة وتدريبهم للدخول إلى سوق العمل، والعمل مع الجهات المعنية بالطفولة.

 

 




 

 


 

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