الجامعة الهاشمية في المركز 429 عالميا بين الجامعات الفتية

الوكيل الإخباري- حلت الجامعة الهاشمية في مركز متقدم عالميا في الفئة (401-500)، وجاءت في الترتيب 429 في تصنيف الجامعات الفتية 2023، الصادر حديثا عن مؤسسة التايمز Times Higher Education .

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وقال رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون، إن الجامعة تقدمت فئة واحدة عالميا مقارنة بالعام الماضي ، رغم دخول 173 جامعة جديدة للقائمة التي ضمت 963 جامعة مصنفة مقارنة بـ 790 جامعة العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا الظهور للجامعة يعد الخامس على التوالي في هذا التصنيف الذي يندرج تحته أفضل الجامعات في العالم، البالغ عمرها 50 عاما أو أقل.



وأكد عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي الدكتور محمود صمادي، أن استمرار ظهور وتقدم الجامعة في التصنيفات العالمية يدل على التنافسية العالية لها، بالرغم من ازدياد عدد الجامعات التي تتقدم للتصنيف، إلا أن الجامعة تتقدم بخطى ثابتة وواثقة نحو التميز والتطوير في شتى الحقول لتحقيق رؤيتها بأن تكون رائدة عالميا.



وبين أن التقدم في التصنيف، هو جهد جماعي لأسرة الجامعة من أكاديميين وإداريين، لافتا إلى أن ما تحقق يتوج جهود رئاسة الجامعة في تحسين ترتيبها في مختلف التصنيفات العالمية.