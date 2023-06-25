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الأحد، 25-06-2023 05:34 م

مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية وشركة فضاء القارية

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الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الهاشمية، وشركة فضاء القارية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع "إيجاد فرص عمل للشباب الأردني في ولاية إلينوي - الولايات المتحدة الأميركية".

ونصت المذكرة، التي وقعها نائب رئيس الجامعة الدكتور وصفي الروابدة، والمدير التنفيذي للشركة الدكتور سعيد العلاونة، بحضور مدير مركز الإعداد لسوق العمل بالجامعة الدكتور إبراهيم منصور، على قيام الشركة بالتنسيق مع الداعم الأميركي شركة POWER للطاقة المتجددة وتطوير الأعمال والتجارة الخارجية؛ بتأهيل الخريجين من الجامعة لضمان حسن معرفتهم بالسوق الأميركي وطبيعة العمل والمجتمع والحياة في الولايات المتحدة، وتعريفهم بأماكن العمل قبل مغادرة الخريج المملكة، إضافة إلى ضمان استقبال الخريجين في المطار، وتأمين السكن لهم لمدة 6 أشهر.

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