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الثلاثاء، 16-04-2024 03:57 م

الجرائم الإلكترونية: الحبس لعامين وغرامة مالية بآلاف الدنانير لمن ارتكب هذا الجرم!

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الوكيل الإخباري- حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من نشر معلومات حول الترويج أو الاتجار أو كيفية تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الألعاب النارية عبر الشبكة الإلكترونية أو وسائل التواصل.

وقالت الإدارة في ادراج لها عبر "فيسبوك": يعاقب كل شخص غير مصرح له بإنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو الإشراف عليها أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي للترويج أو الاتجار أو كيفية تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الألعاب النارية بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن ثلاثين ألف دينار، وذلك استنادًا للمادة 19 من قانون الجرائم الإلكترونية.

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