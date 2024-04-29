إنقاذ الطفولة الدولية: خان يونس أصبحت مدينة أشباح

الوكيل الاخباري -قالت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، إن خان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة والتي كانت موطنًا لأكثر من 200 ألف شخص قبل العدوان أصبحت الآن "مدينة أشباح".

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وأضافت المنظمة، في بيان صحفي، عقب بعثة تقييم زارت المنطقة في 25 نيسان الحالي،أن كل مبنى شاهدوه كان "إما متضررًا بشدة أو أنقاضًا على الأرض"، مع عودة بعض الأشخاص لحماية ما تبقى من ممتلكاتهم.