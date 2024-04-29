رئيس سلطة العقبة يطلع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

الوكيل الاخباري - تفقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، اليوم الاثنين عدداً من المناطق والأحياء في مدينة العقبة، واطلع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديد احتياجات السكان من المرافق الخدمية والبنية التحتية ووضع الخطط المستقبلية.

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وأستمع الفايز بحضور مفوض المدينة والإقليم عبد الله النجادات، ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، ومدير تنمية المجتمع المحلي وسيم الجرابعة، ومدير الأشغال المهندس شادي السحيمات، ومدير خدمات المدينة المهندس علاء الرواشدة إلى مجموعة من الآراء والمقترحات حول تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية.