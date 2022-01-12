الأربعاء 12-01-2022
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الأربعاء، 12-01-2022 01:35 م

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين من رسائل وهمية

الجرائم الالكترونية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاملت خلال الأيام الماضية مع العديد من الشكاوى التي وردت من مواطنين حول رسائل إلكترونية ترد الى بريدهم الإلكتروني الخاص بهم (الإيميل) تحوي معلومات تفيد بتعرض صاحب الإيميل لاختراق أجهزته الإلكترونية كافة وسرقة البيانات والصور الخاصة به ويُطلب منه مبالغ مالية لقاء عدم نشر تلك البيانات.

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وأكد الناطق الإعلامي أنه بالتحقيق في تلك الشكاوى تبين أن تلك الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني هي عبارة عن رسائل عشوائية وهمية حصلوا على العناوين الالكترونية من خلال مواقع نشر البيانات الشخصية او التوظيف او مواقع التعارف وغيرها وتهدف تلك الرسائل الإلكترونية للاحتيال والابتزاز الإلكتروني. 

وتُهيب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإخوة المواطنين والمقيمين عند استلام مثل تلك الرسائل الإلكترونية عدم الرد عليها وحذفها من صندوق الوارد وعدم الدخول على أي روابط إلكترونية بداخلها وعدم تحويل مبالغ مالية وعدم التسجيل في المواقع الإلكترونية غير الآمنة والتواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر طرق الاتصال المختلفة أو عبر صفحتهم على موقع الفيس بوك او مراجعتهم للإبلاغ عنها.


 




 

 


 

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