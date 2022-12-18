الجرائم الإلكترونية: ضبط العديد من مثيري الفتن داخل المملكة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس فرع مكافحة الجرائم في وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بمديرية الأمن العام الرائد مصعب الرحاحلة، استمرار متابعة كل ما ينشر من خطاب كراهية وأخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي واحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى القضاء.

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وأشار الرحاحلة، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم رصد العديد من الفيديوهات القديمة ومصدرها من خارج الأردن حيث تم نشرها على أساس أنها حديثة، بالإضافة إلى العديد من الفيديوهات لأحداث قديمة بهدف إثارة الفوضى والتحريض ونشر الفتن.



وبين أن العشرات من الحسابات التي تثير الفتن وتحرض على الأعمال التخريبية معظمها من خارج الأردن وضبطنا العديد من الأشخاص من مثيري الفتن داخل المملكة وسيتم إحالتهم إلى القضاء.



وشدد على أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، ستتابع بإستمرار رصد خطابات الكراهية والفيديوهات التحريضية، منوها على ضرورة استقاء الخبر من مصدره وعدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها.