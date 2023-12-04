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كتائب القسام تعلن عن استهداف 10 آليات صهيونية منذ صباح اليوم

الإثنين، 04-12-2023 12:01 م

الجرائم الالكترونية تحذر من هذه الرسالة المُخادعة .. اختراق صريح للواتساب !

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الوكيل الإخباري- حذر رئيس وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية ، الرائد أنس الحلاحله من أحدث أساليب اختراق حسابات واتساب  والتي تعتمد على مشاركة رسائل تحتوي على ستة أرقام، حيث تكون هذه الأرقام بمثابة هويتك الشخصية للدخول إلى النظام.

واضاف الحلاحله في تصريحات صحفية ان هذه الارقام عند إدخالها، يتعرف النظام عليك كمستخدم شرعي محذرًا من مشاركتها مع أي شخص تحت أي ظرف، حتى في حال تلقي طلب من أحد الأقارب، مثل تزويده بالرسالة المكونة من ستة أرقام لإضافتك إلى مجموعة معينة.

وأكد الحلاحله على أهمية عدم التعاطي مع اتصالات تطلب هذه الرموز عبر البنوك، مشددًا على أنه من المستحيل أن يتصل موظف بنك بك لطلب رمز مكون من ستة أرقام لتأكيد حسابك. 

كما نبه إلى أسلوب آخر يتمثل في طلب مبلغ مالي تحت ذريعة حالة طارئة، ويتضمن طلب تصوير هويتك. وأشار إلى أهمية التأكد من هوية الشخص قبل التجاوب مع طلباته

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