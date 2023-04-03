الجغبير: القطاع الصناعي أسهم بثلث النموّ للعام الماضي

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي قاد عجلة النمو الاقتصادي في البلاد خلال العام الماضي 2022.

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وقال الجغبير في بيان اليوم الاثنين، إن القطاع الصناعي ساهم بما يقارب ثلث النمو الاقتصادي المتحقق للمملكة، البالغ 2.5 % وفقا للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.



وأضاف، أن القطاع الصناعي حقق نتائج غير مسبوقة تاريخيا، حيث وصل حجم الناتج الصناعي (القيمة المضافة) إلى ما يقارب 7.3 مليار دينار، محققا نموا تجاوزت نسبته 3.2 % مقارنة مع عام 2021، مبينا أن القطاع الصناعي جاء أولا من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.7 %.



ولفت إلى نمو القطاعات الصناعية الفرعية، حيث جاءت الصناعات التحويلية الأولى من حيث النمو داخل القطاع الصناعي، بما نسبته 3.33 % والأعلى مساهمة في نمو الاقتصاد الوطني بين مختلف الأنشطة الاقتصادية بما نسبته 23.6 % يليه قطاع الصناعات التعدينية واستغلال المحاجر الذي حقق نموا بما نسبته 2.86 % فيما حقق قطاع الكهرباء والماء نموا نسبته 2.55 %.



وقال الجغبير "النمو في القطاع الصناعي جاء انعكاسا لما حققه القطاع من نتائج مميزة بمختلف مكوناته ومؤشراته الفرعية خلال العام الماضي، والتي تؤكد قوة ومتانة القطاع الصناعي وقدرته على النهوض بأداء الاقتصاد الوطني، حيث سجلت الصادرات الصناعية ارتفاعا خلال نهاية عام 2022 بما نسبته 37 % مقارنة مع عام 2021 ولتشكل ما يقارب 95 % من إجمالي الصادرات الوطنية".



وأضاف أن القطاع الصناعي استحوذ على ما يقارب 58.3 % من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة خلال العام الماضي، وترتفع هذه النسبة لنحو 76.4 % عند الإشارة للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تسجيل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للعام الماضي نموا بنسبة 2.7 % مقارنة مع عام 2021، نتيجة ارتفاع الطلب الإقليمي والعالمي على السلع الوطنية.