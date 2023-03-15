الجغبير يدعو لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى سوريا

الوكيل الاخباري - دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إلى تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى سوريا، خاصة أن القطاع الخاص يتطلع لعلاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين.



وشدد خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء، مع وفد يمثل غرفة صناعة دمشق وريفها، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خصوصا وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة ويشكل كل بلد للآخر عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا.

اضافة اعلان