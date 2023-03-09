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الخميس، 09-03-2023 05:56 م

الجغبير يؤكد أهمية اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي أسهمت بتعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية.

وبحسب بيان لغرفة صناعة عمان اليوم الخميس، أشار المهندس الجغبير إلى وجود فرصة كبيرة لزيادة الصادرات للولايات المتحدة من خلال تنويع المنتجات وتكثيف مشاركة الشركات الصناعية في المعارض المختلفة التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية، مع التسويق الجيد لهذه المنتجات.

ولفت بهذا الخصوص إلى أهمية الخط الملاحي الجديد الذي افتتح أخيرا من العقبة إلى الساحل الشرقي الأميركي، ما يسهم في تعزيز حركة الصادرات إلى السوق الأميركية، من خلال توفير مدة الشحن وتقليل التكلفة على الشركات المصدّرة.

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