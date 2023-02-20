الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

هزة أرضية قوية في تركيا شعر بها سكان الأردن

عجلون: الاحتفال بعيد الشجرة في راجب

جمعية مربي الأبقار : بدء مرحلة التعافي من الحمى القلاعية

لجنة الدعم المجتمعي تنظم أنشطة وفعاليات للاجئين السوريين في الطفيلة

ولي العهد ينشر شروط التقديم لمعسكر نشامى السايبر

صناعتا الأردن وعمان تبحثان ورئيس جمهورية غينيا بيساو تعزيز التعاون الاقتصادي

البنك المركزي يطلق استراتيجيته للمدفوعات الإلكترونية

اتفاقية تبادل خبرات بين "الحسين للسرطان" و"المقاصد"

مكافحة الأوبئة : زيادة ملحوظة بإصابات كورونا منذ بدء العام

رئيس جمهورية غينيا بيساو يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

الإثنين، 20-02-2023 07:10 م

صناعتا الأردن وعمان تبحثان ورئيس جمهورية غينيا بيساو تعزيز التعاون الاقتصادي

555


الوكيل الاخباري - بحث أعضاء من مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، مع رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو أومبالو، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي عامة، والاستثماري خاصة، في مختلف القطاعات، التي توفر فرصاً استثمارية في كلا البلدين.

اضافة اعلان


وأكد الرئيس أومبالو أن زيارته الأولى للأردن تاريخية، معرباً عن تطلعه للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز تنميتها.

ولفت أومبالو، خلال زيارته غرفة صناعة الأردن اليوم الاثنين، إلى أن المملكة ستكون بوابة لغينيا بيساو للعبور اقتصادياً إلى دول أخرى، كما يمكن لغينيا بيساو أن تكون بوابة للأردن لدخول أسواق إفريقية واسعة.

ودعا أومبالو القطاع الخاص الأردني لزيارة بلاده، وإقامة مشاريعه فيها، بما يعزز ويطور صناعاتها، خاصة في مجالات الزراعة والسياحة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220231991339855540082

هزة أرضية قوية في تركيا شعر بها سكان الأردن

w

عجلون: الاحتفال بعيد الشجرة في راجب

5

جمعية مربي الأبقار : بدء مرحلة التعافي من الحمى القلاعية

220234181042153290774

لجنة الدعم المجتمعي تنظم أنشطة وفعاليات للاجئين السوريين في الطفيلة

220231684236868000294

ولي العهد ينشر شروط التقديم لمعسكر نشامى السايبر

eee

اتفاقية تبادل خبرات بين "الحسين للسرطان" و"المقاصد"

أخبار متعلقة
7c0cc8270e8dfc00c1af7521a84ad04e_M

إصابة 5 أطفال بتسمم غذائي بعمان إثر تناول أطعمة فاسدة

329625521_627765179110722_284401486466423842_n

تعطل خلاط باطون يغلق نفق الملتقى بعمان

ff81d57d-0192-4b4a-ae65-316b69bdae91

القبض على شبكة جرمية للاتجار بالمخدرات وضبط 68 كف حشيش و 13 ألف حبة مخدرة

558

فيديو - عائلة لبنانية تناشد بعلاج الطفلتين سارة وغنوة في الاردن

366845_8_1593241425

الضمان تبدأ استقبال طلبات السلف والغاء الجدولة للمتقاعدين

image

ضبط اعتداءات على المياه في ام الرصاص تزود مزارع وبرك