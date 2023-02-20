صناعتا الأردن وعمان تبحثان ورئيس جمهورية غينيا بيساو تعزيز التعاون الاقتصادي

الوكيل الاخباري - بحث أعضاء من مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، مع رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو أومبالو، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي عامة، والاستثماري خاصة، في مختلف القطاعات، التي توفر فرصاً استثمارية في كلا البلدين.

اضافة اعلان



وأكد الرئيس أومبالو أن زيارته الأولى للأردن تاريخية، معرباً عن تطلعه للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز تنميتها.



ولفت أومبالو، خلال زيارته غرفة صناعة الأردن اليوم الاثنين، إلى أن المملكة ستكون بوابة لغينيا بيساو للعبور اقتصادياً إلى دول أخرى، كما يمكن لغينيا بيساو أن تكون بوابة للأردن لدخول أسواق إفريقية واسعة.



ودعا أومبالو القطاع الخاص الأردني لزيارة بلاده، وإقامة مشاريعه فيها، بما يعزز ويطور صناعاتها، خاصة في مجالات الزراعة والسياحة.