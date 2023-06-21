الجغبير يطالب الحكومة بمزيد من التنسيق لحماية الصناعات الوطنية

الوكيل الإخباري - طالب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير بمزيد من التنسيق والتواصل بين وزارتي الصناعة والاستثمار ودائرة الجمارك وغرف الصناعة، للعمل على حماية الصناعات الوطنية وحل أي قضايا تواجه القطاع الصناعي سواء كانت داخلية أو خارجية، بما يسهم في زيادة مبيعاتها محليا وزيادة صادراتها خارجيا وبالتالي تعزيز دورها في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء الأردن.

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وأضاف الجغبير خلال لقاء في غرفة صناعة عمان، أن وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاستثمار ودائرة الجمارك تحرص على التنسيق مع غرف الصناعة في كافة القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، للعمل على حل المعيقات أمام هذا القطاع، الذي يحظى بأهمية خاصة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.



وأكد الجغبير أن هذه اللقاءات ستكون دورية ومع جميع الوزارات والجهات المعنية بالقطاع الصناعي، وحسب أهمية القضايا.



وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، كان أبرزها تحديد الجهة المرجعية المسؤولة عن تحديد صفة المنشأ لمنتجات المؤسسات الصناعية المسجلة في المناطق التنموية، وقضية تحديد اختصاصات المراكز الجمركية وتحويل اختصاص بعض هذه المراكز الجمركية لجمرك عمّان مما يزيد من التكاليف على الصناعيين، وانخفاض قيم التخمين على البضائع المستوردة في ضوء وجود صناعة محلية بجودة عالية، وكذلك صعوبة تبادل المواد الأولية بين الصناعيين (الشراء المشترك) على الرغم من أثره الكبير في تخفيض كلفة المشتريات، ووجود تعقيدات فيما يتعلق بتسديد قيود الماكنات المستعملة واستيفاء بدل خدمات بقيمة (1%) من قيمة الماكنة عند الاستيراد وليس (1%) من قيمتها الحالية.