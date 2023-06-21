الأربعاء 21-06-2023
الوكيل الاخباري

ترامب يصف ديسانتيس بالخائن

مطالبة نيابية بوضع أسس ومعايير لمنح الإعفاءات

الزرقاء: أمسية قصصية للكاتبين عبد الرحيم العدم وكفاية عوجان

الأردن السادس عربيا في مؤشر التنافسية العالمية

البحث الجنائي عن دفائن الذهب: قضايا احتيال وصلت قيمتها لـ مليون دينار

وفيات الأربعاء 21-6-2023

استحداث تخصص بكالوريوس تمريض في البلقاء التطبيقية

صرف رواتب الموظفين في بعض المؤسسات العامة والرسمية اليوم

الهناندة: هناك فجوة ما بين متطلبات سوق العمل والمهارات

الصحة النيابية بصدد عقد اجتماع مع الصحة لتقييم إجراءاتها ضد الحصبة

الأربعاء، 21-06-2023 01:34 م

الجغبير يطالب الحكومة بمزيد من التنسيق لحماية الصناعات الوطنية

920199152742927770199


الوكيل الإخباري - طالب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير بمزيد من التنسيق والتواصل بين وزارتي الصناعة والاستثمار ودائرة الجمارك وغرف الصناعة، للعمل على حماية الصناعات الوطنية وحل أي قضايا تواجه القطاع الصناعي سواء كانت داخلية أو خارجية، بما يسهم في زيادة مبيعاتها محليا وزيادة صادراتها خارجيا وبالتالي تعزيز دورها في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء الأردن.

اضافة اعلان


وأضاف الجغبير خلال لقاء في غرفة صناعة عمان، أن وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاستثمار ودائرة الجمارك تحرص على التنسيق مع غرف الصناعة في كافة القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، للعمل على حل المعيقات أمام هذا القطاع، الذي يحظى بأهمية خاصة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.


وأكد الجغبير أن هذه اللقاءات ستكون دورية ومع جميع الوزارات والجهات المعنية بالقطاع الصناعي، وحسب أهمية القضايا.


وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، كان أبرزها تحديد الجهة المرجعية المسؤولة عن تحديد صفة المنشأ لمنتجات المؤسسات الصناعية المسجلة في المناطق التنموية، وقضية تحديد اختصاصات المراكز الجمركية وتحويل اختصاص بعض هذه المراكز الجمركية لجمرك عمّان مما يزيد من التكاليف على الصناعيين، وانخفاض قيم التخمين على البضائع المستوردة في ضوء وجود صناعة محلية بجودة عالية، وكذلك صعوبة تبادل المواد الأولية بين الصناعيين (الشراء المشترك) على الرغم من أثره الكبير في تخفيض كلفة المشتريات، ووجود تعقيدات فيما يتعلق بتسديد قيود الماكنات المستعملة واستيفاء بدل خدمات بقيمة (1%) من قيمة الماكنة عند الاستيراد وليس (1%) من قيمتها الحالية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1687347287846

الزرقاء: أمسية قصصية للكاتبين عبد الرحيم العدم وكفاية عوجان

ebj9eKkKd0DuZYLNPHyoJeOYnYgM2yj7GjqIv1St

البحث الجنائي عن دفائن الذهب: قضايا احتيال وصلت قيمتها لـ مليون دينار

1687349061512

المجلس التمريضي ينظم ورشة تدريبية بالمحاكاة السريرية

1687347953108

استحداث تخصص بكالوريوس تمريض في البلقاء التطبيقية

6202320184028336182814

صرف رواتب الموظفين في بعض المؤسسات العامة والرسمية اليوم

3b3c2481ca1ae35f000dad12ced3a93b

التربية: 8800 طالبة وطالب يشاركون في البرنامج التدريبي الوطني "بصمة"

أخبار متعلقة
2022-09-21

وظيفة شاغرة بالسفارة البلجيكية في الأردن براتب يبدأ من 1050 دينارا - رابط

-1508781405

إدراج الإصدارين السابع والثامن من سندات الخزينة اليوم

6486c4a5a3ffe

مستو: الأردن لن يفرض محددات على عدد الرحلات بين عمّان وصنعاء

646d9f2acb70d

مؤتمر صحفي عن قمة الجيل الخامس في هيئة الاتصالات اليوم

520232385333707420933

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية - أسماء

0L5A1485 - Copy

الأردن يشارك بنقاش مجلس الأمن حول حماية المدنيين