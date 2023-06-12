مستو: الأردن لن يفرض محددات على عدد الرحلات بين عمّان وصنعاء

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، الاثنين، إن الأردن لن يفرض محددات على عدد الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء، مشيرا إلى تشغيل 3 رحلات أسبوعيا بين المدينتين.

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وأوضح مستو وفقا لقناة المملكة، أنه حاليا يتم تشغيل 3 رحلات أسبوعيًا من صنعاء إلى عمّان" وكذلك، رحلتين من عدن إلى عمّان.



وقال إن "لا محددات من الأردن (بشأن عدد الرحلات) ولكن إلى الآن لم يصلنا طلب" من شركة الطيران اليمنية بزيادة عدد الرحلات.

وتشغل هذه الشركة الرحلات بين المدينتين اليمنيتين وعمّان.



ويقصد جزء من المسافرين الأردن لأغراض العلاج في مستشفيات المملكة في حين أن "الجزء الأكبر بغرض الترانزيت إلى وجهات أخرى"، على ما ذكر مستو.

