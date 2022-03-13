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الأحد، 13-03-2022 10:56 ص

شروط خاصة لصرف مبالغ مالية للأم العاملة من خلال برنامج رعاية

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الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي آلية صرف مبالغ برنامج رعاية للمؤمن عليها المستفيدة من البرنامج المرتبط بتأمين الأمومة.

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وأشارت المؤسسة، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" إلى أن ذلك يتم من خلال دفع بدل رعاية للمؤمن عليها لمدة 6 أشهر وبقيمة 25 ديناراً شهرياً للطفل الواحد، شرط أن لا يتجاوز الأجر الخاضع للضمان 1000 دينار عند بدء إجازة الأمومة، ويكون الصرف مباشرة للام العاملة. 

وبينت المؤسسة، أنها تتحمل دفع بدل رعاية الطفل في الحضانة لمدة 6 أشهر وفقاً لأجر الشهري للمؤمن عليها، بحيث اذا كان الأجر 300 دينار فأقل يُصرف بدل رعاية 60 ديناراً شهرياً، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من 500 دينار لغاية 1000 دينار يُصرف بدل الرعاية بحد أعلى 40 ديناراً شهرياً.

وختمت المؤسسة، أنه يتم تقديم الطلب من خلال دار الحضانة التي تم اختيارها من قبل المؤمن عليها لرعاية الطفل، شرط أن تكون الحضانة معتمدة في برنامج رعاية لدى المؤسسة. 

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