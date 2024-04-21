الجمارك تحبط تهريب 6600 كروز دخان قادمة عبر حدود الكرامة

الوكيل الاخباري- صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، عميد جمارك سائد عاشور، أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز حدود الكرامة أحبطت تهريب (6600) كروز دخان كانت مخبأة بشكل سري داخل إحدى برادات الشحن لسائق من جنسية عربية.

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وفي التفاصيل، ذكر الناطق الإعلامي أنه وأثناء عبور أحد برادات الشحن والقادم من دولة مجاورة تم الاشتباه به، وتم تفتيشه بشكل دقيق ليتبين وجود مخابئ سرية جرى إعدادها لغايات التهريب، تم العثور على (6600) كروز دخان كانت معدة للتهريب ومخبأة بشكل سري، تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأكد عاشور أن عمليات التهريب بكافة أشكالها وخصوصاً مثل هذه الكمية الكبيرة تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة نظراً لأنها لم تمر على الجهات الرقابية المختصة ولم تطبق عليها المواصفات القياسية الأردنية بالإضافة إلى رقابة مؤسسة الغذاء والدواء، فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها والتي تشكل مخالفة للقانون وتغييباً للعدالة في الأسواق.

وأضاف عاشور إن دائرة الجمارك ماضية في سعيها الدؤوب للحد من عمليات التهريب ومكافحتها حماية للاقتصاد وتحقيقاً للعدالة في الأسواق وبالشراكة مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية المعنية العاملة في المراكز الحدودية.



