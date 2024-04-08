الجمارك: 138 ألف مركبة قادمة عبر مركز حدود العمري منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري - تفقد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة مركز جمرك حدود العمري واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمسافرين.

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وفي جولة ميدانية في المركز وجه القضاة بضرورة اتخاذ كافة أشكال التسهيلات الممكنة لكافة مستخدمي المنافذ الحدودية سواء المواطنين الأردنيين العائدين لقضاء عطلة عيد الفطر السعيد بين أهلهم أو رعايا الدول المجاورة ممن يستخدمون المعابر الحدودية الأردنية.



واستمع القضاة خلال الجولة إلى شرح مفصل قدمه عميد جمارك سالم الشلول مدير مركز جمرك حدود العمري حول الخدمات المقدمة لكافة القادمين من دول الخليج.



وقال الشلول أنه تم التعامل مع (138) ألف مركبة قادمة عبر المركز خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة بلغت (41) ألف مركبة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في حين بلغ عدد القادمين من خلال المركز (37) الف مركبة خلال شهر رمضان المبارك فقط.



وأضاف الشلول أنه تم تعزيز مركز جمرك العمري بالكوادر الجمركية اللازمة للتعامل مع الأعداد القادمة من مسافرين ومركبات والتي قامت بتقديم الخدمات الجمركية والإنسانية بالتعاون والتنسيق التام مع الجهات والأجهزة الأمنية العاملة في المركز.



من جهته أشاد القضاة بجهود العاملين في مركز جمرك العمري إلى جانب الجهات الأمنية والحكومية الأخرى وبسعيهم الدؤوب لخدمة المواطنين والزائرين للمملكة والتسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة مؤكداً على جاهزية دائرة الجمارك الأردنية للتعامل مع الأعداد المتوقعة للمصطافين والمعتمرين والتي تزداد في مثل هذه الأوقات من العام.