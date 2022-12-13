الجمارك تشارك في اجتماعات لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية

الوكيل الاخباري - شارك مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، الممثل الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، في اجتماعات لجنة السياسات العامة لمنظمة الجمارك العالمية، والذي يُعقد لأول مرة في مملكة البحرين، بحضور الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كونيو ميكوريا.



وأشاد القضاة، وفق بيان للجمارك اليوم الثلاثاء، بالجهود التي قامت بها المنظمة في إدامة عملية التواصل وتقديم المشورة للإدارات الجمركية من خلال عقد الاجتماعات وإعداد برامج بناء القدرات، معربًا عن شكره وتقديره لحكومة مملكة البحرين وشؤون الجمارك على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للاجتماع.

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