الأحد 11-12-2022
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الأحد، 11-12-2022 09:52 م

اتحاد المرأة يختتم حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة لهذا العام

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الوكيل الاخباري - اختتم اتحاد المرأة الأردنية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، اليوم الأحد، حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة لهذا العام المخصصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية.

وجرى استعراض التوصيات الصادرة عن النقاشات في الورشات الفرعية التي شاركت بها 500 سيدة من مختلف مناطق المملكة، ومن أبرزها أن يكون سن الزواج 18 عاما لكلا الجنسين، وأن تكون الحضانة للأب بعد الأم، والولاية المشتركة على الأبناء.

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