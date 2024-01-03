الجمارك تنظم دورة تدريبية ومحاضرة توعوية في استشراف المستقبل

الوكيل الإخباري

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- نظّمت دائرة الجمارك الأردنية دورة تدريبية جاءت على مدار (3) أيام متتالية بالإضافة إلى محاضرة توعوية في استشراف المستقبل، وذلك في إطار اهتمام الدائرة بمنظومة التدريب، والتي تأتي في قمة أولوياتها لرفع كفاءة العاملين مهنيًا، وإكسابهم مهارات متطورة تساعد في فتح آفاق جديدة أمامهم لتنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية للدائرة للأعوام (2023- 2025).وتأتي كل من الدورة التدريبية والمحاضرة التوعوية بهدف رفع مهارات المتدربين بالسيناريوهات المتعلقة باستشراف المستقبل الذي أصبح من الضرورات الملحّة في الوقت الحالي خاصة مع التغيرات المتسارعة والمتنامية التي يشهدها العالم في جميع المجالات في ظل تضخم البيانات وتشعبها، وتداخل الأحداث وتلاحقها وربطها بالخطة الاستراتيجية للدائرة.وتضمنت الدورة التدريبية والمحاضرة عدّة مواضيع أهمها التعرف على مفهوم الاستشراف المستقبلي وآليات وطرق تنفيذه واكساب المتدربين الأسس المعتمدة في تنفيذ الدراسات المستقبلية والاستشراف المستقبلي كمدخل للخطة الاستراتيجية اللاحقة للدائرة بمشاركة (40) موظفًا من مختلف الفئات الوظيفية في الدائرة.